Израильский дипломат: Беларуси нужно самой определить свои приоритеты и укреплять полезные связи

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее Беларуси, как и ее прошлое, объективно по всем позициям связано с Россией. Разрывать эти связи нельзя. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА государственный деятель Израиля, дипломат, эксперт в области военно-политических вопросов Яков Кедми на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября.

По мнению зарубежного эксперта, Беларуси сейчас необходимо очень быстро определиться, каким она видит свое будущее через 10, 20, 30 лет. "Сориентироваться с консолидированной позицией общество вряд ли поможет, но вот политические элиты Беларуси, которые сейчас формируются, определят, каким будет путь Беларуси. Это зависит от того, насколько они правильно осмыслят и поймут, что нужно Беларуси и ее народу", - сказал Яков Кедми. По его словам, все зависит от правильного определения национальных интересов государства.

При этом необходимо учитывать объективные обстоятельства и факторы. Первое - может ли Беларусь быть абсолютно независимым государством. "Этого не может почти ни одна страна. Это невозможно. Но в союзе с каким государством сегодня Беларусь получит наибольшее развитие? Чисто объективно, исторически, политически, экономически, культурно - все интересы, все прошлое и будущее связано с Россией", - уверен Яков Кедми.

Политические игры, в которые втянута Беларусь, прозрачно демонстрируют: есть страны, которые хотят воспользоваться положением нашего государства, добавил эксперт. Кто-то - чтобы заработать какие-то привилегии или подачки со стороны своих хозяев, кто-то - чтобы оторвать что-то у Беларуси. "Но не думаю, что они смогут нанести серьезный ущерб Беларуси. Это способный, талантливый народ. В СССР Беларусь была республикой с самым высоким процентом наукоемких предприятий военно-промышленного комплекса. Многое у страны осталось, вы, в отличие от многих стран, этого не разбазарили", - сказал Яков Кедми.

Инициатором проведения форума выступила Федерация профсоюзов. Идея была поддержана правительством и объединением нанимателей.

В конференции участвуют ведущие эксперты в области международного права, представители правительства, судебных инстанций, научных кругов, политологи, послы зарубежных государств, руководители международных профсоюзных объединений и непосредственно представители тех предприятий, которых затронули санкции. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.-0-