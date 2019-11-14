Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 19,43%

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 19,43%. Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

По данным Центризбиркома, в Брестской области проголосовали 17,74% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской области явка составила 21,15%, в Гомельской - 21,01%, в Гродненской - 18,49%.

В Минской области на избирательные участки за два дня досрочного голосования пришли 19,97% избирателей, в Могилевской - 21%, в Минске - 17,3%.

Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно.-0-