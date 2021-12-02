Калашников: Беларусь и Россия должны продемонстрировать сближение и в информационном пространстве

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия должны продемонстрировать сближение не только в политике, но и в информационном пространстве, заявил журналистам заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по внешней политике, председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня утром еду на самолет и переключаю радиостанции. Все говорят о Беларуси, об интервью Александра Лукашенко, - сказал Леонид Калашников. - Обороноспособность Союзного государства обеспечивалась Беларусью в некоторых военно-технических вопросах давно. Не в этом интервью родилась идея о том, что мы вместе будем обороняться вплоть до ядерного оружия. Например, система раннего обнаружения уже давно есть в Беларуси. Но теперь пришла пора, когда и в информационном пространстве, и в реальной политике мы должны показать это сближение. Сегодняшний состав Парламентского собрания тоже должен это показать".

Парламентарий выразил уверенность, что новый состав Госдумы будет более активен в выстраивании отношений в рамках Союзного государства. Леонид Калашников напомнил, что принято 28 новых союзных программ. Будет проведена огромная работа, итогом которой станет изменение около 250 законов.

На заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске сегодня были признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, прошли выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Кроме того, были утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий.

Одним из главных вопросов повестки сессии стало обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Парламентарии также рассмотрели союзные интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения. Кроме того, обсуждена ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах и реакция Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции, принято соответствующее заявление Парламентского собрания.-0-