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Политика
10 марта 2021, 12:23

Казахстан готов к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ

Фото КАЗИНФОРМ
Фото КАЗИНФОРМ

10 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Казахстан готов к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в Нур-Султане на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по перспективам развития организации, отметив готовность казахстанской стороны к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ и расширению ее потенциала", - отметил пресс-секретарь.

Станислав Зась проинформировал президента Казахстана о состоянии и перспективах развития ОДКБ. Был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации. Станислав Зась также доложил о проводимой Секретариатом ОДКБ работе по реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

Сегодня же генеральный секретарь ОДКБ встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности и выполнение плана мероприятий по реализации решений декабрьской 2020 года сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетов, предложенных таджикской стороной на период председательства в организации в 2021 году.

Генеральный секретарь проинформировал о подготовке проекта плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ (будет отмечаться в мае 2022 года), документ в настоящее время рассмотрен Постоянным советом ОДКБ и направлен на внутригосударственное согласование.

"Мухтар Тлеуберди и Станислав Зась также обменялись мнениями по формированию списка возможных претендентов на статус наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ. В этих целях в начале апреля запланированы консультации заместителей министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, курирующих вопросы безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах", - добавил пресс-секретарь.-0-

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