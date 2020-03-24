24 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

"В последнее время Китай и Беларусь развернули тесное сотрудничество в борьбе с эпидемией пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, - отметил дипломат. - Президент Беларуси Александр Лукашенко сразу же направил послание Председателю КНР Си Цзиньпину с выражением поддержки в связи со вспышкой эпидемии в Китае и поручил белорусскому правительству дважды направить самолет с чрезвычайной гуманитарной помощью Китаю".

Цуй Цимин подчеркнул, что Китай благодарен Беларуси за помощь и поддержку.

После обнаружения коронавирусной инфекции в Беларуси китайская сторона всесторонне поддерживает меры по профилактике и контролю, предпринятые в нашей стране. Цуй Цимин рассказал, что медицинские эксперты из Китая и Беларуси, а также других стран дважды организовывали видеоконференции по профилактике эпидемии пневмонии, которая вызывается новым коронавирусом. По его словам, Беларусь и Китай обменялись опытом и наработками в данной сфере.

Цуй Цимин убежден: поддержка друг друга в такой непростой период отражает высокий уровень белорусско-китайских отношений и дружбу между народами.-0-

Китай намерен продолжить тесно работать с Беларусью для реализации договоренностей на высшем уровне - Цуй Цимин Глава дипломатической миссии упомянул успешную реализацию в минувшем году второго этапа проекта по строительству китайской стороной социального жилья в Беларуси. В эксплуатацию ввели 1854 квартиры в 22 домах.