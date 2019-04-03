Китай намерен продолжать реализовывать все договоренности на высшем уровне - Шэнь Юэюэ

3 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай намерен продолжать реализовывать договоренности, достигнутые Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ сегодня на мероприятии в Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы с белорусскими коллегами вместе реализовывать договоренности наших лидеров, углублять китайско-белорусское стратегическое партнерство, в том числе в рамках реализации инициативы и концепции "Один пояс и один путь", - подчеркнула она. Высокая гостья напомнила, что в апреле в Пекине состоится Второй форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", участие в котором должен принять и Президент Беларуси.

Заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП заявила о том, что Китай намерен совместно с Беларусью продвигать многоплановое практическое сотрудничество, совместно использовать шансы развития на благо двух народов. "Китайский народ упорно борется за осуществление мечты о великом возрождении китайской нации. Белорусский народ также прилагает усилия для осуществления мечты жить состоятельной и счастливой жизнью, в спокойных, комфортных условиях. Давайте вместе стараться, чтобы обе мечты осуществились", - сказала Шэнь Юэюэ.-0-