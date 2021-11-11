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11 ноября 2021, 12:22

Клишевич: Куба для Беларуси является примером стойкости и мужества

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Кубы и посла Кубы в Беларуси Хуана Вальдеса Фигероа состоялась в Палате представителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обсуждалось межпарламентское сотрудничество, поддержка на международной арене, активизация экономического сотрудничества, совместные действия по недопущению распространения COVID-19.

"Сегодня наша самая главная задача - выразить солидарность с Кубой. Это героический народ, героическая страна, которая уже более 60 лет выдерживает на своих плечах всевозможные санкции, давление со стороны Соединенных Штатов Америки и при этом сохраняет свое национальное государство. Для нас это определенный пример стойкости и мужества, - сказал руководитель рабочей группы, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич. - Безусловно, важно обозначить и медицинскую составляющую. Одна из действенных вакцин, которые разработаны в мире, - это кубинская вакцина. Она сегодня активно распространяется среди стран Латинской Америки, чему, конечно же, традиционно препятствуют Соединенные Штаты. Ну и самое главное для нас - это в очередной раз сверить часы, в том числе и парламентского сотрудничества, посмотреть на нашу политическую поддержку друг друга, в том числе и на международной арене".

Депутат отметил, что у Беларуси уже есть опыт борьбы с различными технологиями гибридной войны. "Нужно сказать, что и Куба уже не один десяток лет сталкивается с ее проявлениями. И самое интересное, что методичка везде одна и та же. Одни и те же технологии применяются. Те же дворовые чаты, социальные сети. Поэтому, конечно же, мы сегодня эти вопросы обсудили, - подчеркнул он. - Уверен, что опыт Беларуси и Кубы позволит нам укрепить наши государства, сделать их еще сильнее. Все те, кто сегодня пытается разрушить их, получат соответствующую оценку и соответствующий ответ со стороны наших стран".

Посол выразил благодарность за встречу в парламенте. "Хочу выразить нашу солидарность с Беларусью по всем вопросам, - добавил он. - Куба 15 ноября откроет свои границы, большинство своей экономической и социальной деятельности. Уже 90% нашего населения привито кубинской вакциной. Это очень важно для нас, поскольку Куба - это туристическая страна. Это, конечно, позволит укрепить отношения с другими странами, в том числе с Беларусью, с которой у нас есть давние связи и сотрудничество. 15 ноября наступает новый этап для сотрудничества Кубы и Беларуси. Мы все это делаем вопреки интересам тех, кто пытается блокировать Кубу. Есть люди, которые пытаются подрывать внутренний порядок на Кубе. В этот период, когда были закрыты границы, когда туризм не развивался, конечно, были трудности, которые мы преодолели".-0-

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