Кочанова: Беларусь и Россия вышли на абсолютно новый этап в развитии отношений по всем направлениям

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Республики прошла встреча спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Обсуждены итоги заседания Высшего госсовета, принятие 28 отраслевых программ интеграции в Союзном государстве, подчеркнута значимость межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России, молодежных парламентских структур. Акцент сделан на необходимости укрепления межрегионального взаимодействия. Особое внимание уделено реализации рекомендаций и предложений, закрепленных в итоговом документе VIII Форума регионов Беларуси и России.

"Хотелось бы поблагодарить вас за проделанную работу при подготовке Высшего госсовета, по подготовке интеграционных документов. Потому что, действительно, работа проведена огромная по сближению наших стран по всем абсолютно направлениям. И мы, конечно, сейчас должны сверить наши подходы в реализации этих программ", - сказала Наталья Кочанова.

И здесь, по ее словам, на парламентариев возложена особая ответственность. "И мы с Валентиной Матвиенко (председатель Совета Федерации России. - Прим. БЕЛТА) в ближайшее время должны обсудить эти вопросы. Мы сделаем все возможное и зависящее от нас, чтобы эти программы были реализованы, а сотрудничество между нашими странами всегда продолжалось в таком же направлении: в духе единства, взаимной поддержки", - отметила спикер.

Это очень важно, особенно в нынешней ситуации, когда Западом проводится агрессивная политика в отношении Беларуси и России. "Мы должны быть вместе для того, чтобы все принимаемые решения были во благо наших стран и наших народов. Мы должны быть едины, - сказала председатель Совета Республики. - Мы ценим тот вклад, который вы вносите в добрососедские, дружеские отношения между нашими странами. И мы видим, как сегодня активно работает правительство по продвижению экономической интеграции. Это дорогого стоит".

Наталья Кочанова подчеркнула, что сегодня наступил абсолютно новый этап в развитии отношений между нашими странами по всем направлениям.

"Спасибо за то, что нашли время и провели встречи сенаторов и депутатов в Минске в рамках определения нового этапа взаимодействия парламентариев двух государств по итогам принятого Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, членами Высшего госсовета по-своему исторического решения по открытию реальной экономической интеграции, - добавил госсекретарь СГ. - Мне кажется, сверка позиций на площадках Совета Республики, Совета Федерации, Госдумы, Палаты представителей особо значима. И по-своему этим парламентарии подводят итоги года и определяют планы на будущее".

Дмитрий Мезенцев констатировал, что принятые решения - это программа действий для двух стран на годы вперед. "Нет сомнений, что команда Постоянного комитета, граждане Беларуси и России абсолютно едины в подходе и понимании того, что надо делать и ежедневно работают в данном направлении", - дополнил он.-0-