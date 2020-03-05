Кочанова: сотрудничество парламентариев - надежный фундамент для расширения диалога Беларуси и РФ

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество парламентариев служит надежным фундаментом для расширения диалога Беларуси и России. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова сегодня на встрече со спикером Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова подчеркнула, что белорусские парламентарии открыты к сотрудничеству с российскими коллегами "абсолютно по всем направлениям в жизнедеятельности наших стран и парламентов". "Активное сотрудничество парламентариев - надежный фундамент для расширения белорусско-российского диалога", - сказала она.

Парламентарии играют важную роль в расширении и укреплении связей двух стран. Совет Республики и Совет Федерации эффективно взаимодействуют в международных парламентских структурах. Одна из наиболее результативных форм межпарламентского сотрудничества и взаимодействия - Форум регионов Беларуси и России. "За последнее время он стал не только перспективной площадкой для плодотворного диалога по вопросам экономического, межпарламентского и межрегионального сотрудничества, но и способом организации обратной связи, возможностью услышать инициативы и предложения, поступающие из регионов", - обратила внимание Наталья Кочанова.

В этом году в Беларуси пройдет седьмой по счету форум. В Совете Республики рассчитывают, что он прирастет новыми соглашениями о сотрудничестве и коммерческими контрактами. Форум будет посвящен историческому наследию Великой Победы, 75-летие которой отмечается в этом году. "Белорусы и россияне глубоко чтят подвиги отцов и дедов, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость. Наша страна потеряла в пламени Великой Отечественной войны каждого третьего жителя. Память о войне и подвиге народа священна и благородна", - отметила спикер.-0-

Матвиенко высказалась за углубление равноправного сотрудничества Беларуси и РФ "Ответственность нынешнего поколения политиков - сохранить и сберечь все то ценное, что связывает наши страны и народы. И, конечно же, углублять и расширять равноправное взаимовыгодное сотрудничество, учитывая мнения, интересы друг друга", - отметила Валентина Матвиенко.

Кочанова: события в мире показывают, как важна стабильность и ценна человеческая жизнь Председатель Совета Республики Наталья Кочанова подчеркнула, что "события, происходящие в мире, показывают, как важны сегодня мир и стабильность, как ценна человеческая жизнь" .