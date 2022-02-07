Конференция "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" пройдет в Москве

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" пройдет 9 февраля в Москве на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай" при поддержке МИД России, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В мероприятии примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Ожидается также участие заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника, заместителя министра иностранных дел России Александра Панкина, заместителей руководителей внешнеполитических ведомств Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

На конференции запланировано проведение двух тематических секций: "Задачи ОДКБ в условиях роста международной напряженности: взгляд из столиц" и "Уроки кризисов и безопасность Евразии". На них состоятся дискуссии с ведущими политологами, специалистами по международной безопасности из стран Центральной Азии, Китая и России.-0-