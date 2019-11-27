Контактная группа выполнила все задачи, поставленные советниками нормандского формата - Сайдик

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины выполнила все задачи, поставленные политическими советниками нормандского формата. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Спецпредставитель напомнил, что стороны в начале этой недели уведомили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ об окончании разведения сил и средств на участке в районе Золотого. На другом участке - в районе Петровского - пока продолжаются работы по удалению фортификационных сооружений. "К сожалению, число нарушений прекращения огня продолжает колебаться, - констатировал Мартин Сайдик. - Согласно данным СММ, которые были обсуждены в рабочей группе по безопасности, после относительного спада на прошлой неделе их число в последние дни опять возросло. Поэтому обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все возможное для строгого соблюдения режима тишины. Надеюсь, что работу лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря не будут издалека тревожить боевые действия в Донбассе".

"В преддверие этого саммита хотел бы подчеркнуть, что мы со стороны ТКГ и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками нормандского формата. И сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу", - подчеркнул дипломат.

Сегодня в Минске состоялась предпоследняя встреча ТКГ в этом году. Как отметил Мартин Сайдик, развитие событий в зоне конфликта на востоке Украины в последнее время внушает определенный оптимизм. К примеру, 20 ноября в Станице Луганской в присутствии президента Украины Владимира Зеленского после окончания ремонта был открыт пешеходный мост. Это, по словам дипломата, большое облегчение для населения, ведь по последним данным ежедневно около 11 тыс. человек проходят через пункт пропуска в Станице Луганской. "Здесь я хотел бы выразить особую признательность Леониду Даниловичу Кучме за его огромные личные усилия при решении этого вопроса", - сказал он.

Экономическая подгруппа среди прочего сегодня уделила особое внимание вопросам водоснабжения, а также выплаты пенсий. Гуманитарная рабочая группа концентрировалась на теме обмена удерживаемыми в связи с конфликтом лицами. Политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов по имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местным выборам. Отвечая на вопрос о результатах дискуссии по обмену удерживаемыми, Мартин Сайдик отметил, что ведется очень серьезная работа. Дипломат убежден, что стороны хотят обмена. "Надеюсь, что он состоится в обозримое время", - заключил он.

Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 18 декабря.-0-