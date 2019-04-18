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Кравченко: Беларусь и Финляндия - естественные партнеры в различных сферах сотрудничества

Политика 18.04.2019 | 12:10

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия являются естественными партнерами в различных сферах сотрудничества. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко заявил сегодня на церемонии открытия в Минске нового офиса отделения посольства Финляндии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принадлежность наших стран к региону Балтийского моря обуславливает наличие совпадающих интересов. Мы являемся естественными партнерами в различных сферах сотрудничества", - сказал Олег Кравченко.

По его словам, Беларусь и Финляндия имеют прочную основу для дальнейшего развития взаимодействия в региональных и универсальных международных организациях. "Эта основа - уважение принципов международного права. Именно на международное право в первую очередь опираются наши страны в продвижении национальных интересов", - подчеркнул замминистра.

Он обратил внимание, что каждый народ идет к формированию и укреплению государственности и национальной идентичности своим путем. "Однако интересно, что в Финляндии, как и в Беларуси, два государственных языка. Беларусь, как и Финляндия, основывает стратегию своего развития на научно-техническом прогрессе и инновациях, уделяя особое внимание образованию", - заметил Олег Кравченко. Среди отличительных черт белорусов и финнов - любовь к природе, увлечение спортом, особенно зимними видами.

"Название столицы Финляндии - Хельсинки - стало синонимом многосторонних переговоров и дипломатических усилий по мирному разрешению международных разногласий. Продолжая конструктивную традицию диалога, дипломатии и миротворчества, укрепляется дух Минска как места переговоров по преодолению опасных противоречий и придания устойчивого характера конструкциям международного правопорядка", - подчеркнул заместитель министра.-0-

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"С 1 июля Финляндия председательствует в Совете Европейского союза, и мы будем поддерживать положительный тренд в развитии отношений между Беларусью и ЕС", - сказал заместитель государственного секретаря по внешним экономическим связям МИД Финляндии Маркку Кейнянен.

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Теги
Беларусь, дипломатия, сотрудничество, Финляндия
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