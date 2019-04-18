Новый офис отделения посольства Финляндии открылся в Минске

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый офис отделения посольства Финляндии открылся сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Он расположился в здании по пл.Свободы, 11. Здесь также находятся зарубежные представительства Франции, Болгарии и Швейцарии.

В открытии приняли участие заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и заместитель госсекретаря по внешним экономическим связям Министерства иностранных дел Финляндии Маркку Кейнянен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Литве и Беларуси по совместительству Кристер Микельссон, глава отделения посольства Финляндии в Минске Янне Хейсканен. На церемонии также присутствовали руководители и представители иностранных дипмиссий, аккредитованных в Беларуси.

Маркку Кейнянен отметил, что открытие нового офиса отделения посольства Финляндии в Беларуси - это результат многолетней работы. Сначала сотрудничество Финляндии с Беларусью велось из Вильнюса. Затем в 2010 году в Минске открылось отделение посольства Финляндии в Литве. Оно находилось в помещениях посольства Швеции в Беларуси.

"Сейчас у нас новый офис. Мы надеемся, что это даст возможность еще более интенсивно развивать сотрудничество между нашими странами", - сказал заместитель госсекретаря.

Олег Кравченко в свою очередь подчеркнул, что открытие в Минске нового офиса отделения посольства Финляндии свидетельствует об укреплении отношений между странами и подтверждает конструктивный характер взаимодействия. "Нас объединяют как определенные исторические параллели, так и современные подходы", - заметил он.

Дипломатические отношения между странами установлены в феврале 1992 года. Минское отделение посольства Финляндии в Литве открылось 1 октября 2010 года, с 5 декабря 2011 года в Хельсинки функционирует полноценное посольство Беларуси.

Открытие белорусской дипмиссии послужило катализатором для активизации двусторонних отношений. Регулярно проходят встречи глав внешнеполитических ведомств, возобновилась практика ежегодных межмидовских консультаций, стороны неоднократно обменивались визитами на высоком уровне.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Финляндией превысил $127 млн. При этом экспорт белорусских товаров составил $18,8 млн. В его основу легли поставки изолированных проводов, лесоматериалов, металлоконструкций, женской трикотажной одежды.-0-