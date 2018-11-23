Кравченко и представитель МИД Польши обсудили взаимодействие в "Восточном партнерстве"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко провел встречу с директором Восточного департамента, уполномоченным по делам "Восточного партнерства" МИД Польши Яном Хофмоклем, прибывшим в Беларусь для участия в международной конференции "Минский форум". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Стороны обсудили тематику взаимодействия Беларуси и Польши в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство", вопросы белорусско-польских и белорусско-европейских отношений.

Ян Хофмокль также встретился с начальником главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андреем Бушило. Они, в частности, обсудили календарь двусторонних мероприятий, а также вопросы взаимодействия на международных площадках.-0-