Кремль: на Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair, лишь рубят с плеча

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair, лишь рубят с плеча. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.

"Пока мы даже не слышали никаких заявлений от европейских государств о желании как-то разобраться с этой темой, пока стали рубить с плеча", - сказал Дмитрий Песков. По его словам, данный воздушный инцидент и заявления властей Беларуси на эту тему должны быть предметом какой-то попытки осмыслить и понять, что произошло".

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в Кремле не видят оснований не доверять пояснениям белорусской стороны по поводу предпринятых ею действий в ситуации с самолетом Ryanair. "Насколько мы понимаем, она не сажала самолет по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы. И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне", - подчеркнул Дмитрий Песков.-0-