Кремль: оценки действий белорусских правоохранителей извне означают вмешательство во внутренние дела Беларуси

26 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Оценки действий белорусских правоохранителей извне означают вмешательство во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.

"Давать какие-то оценки происходящему, давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, выполняющих функции по обеспечению порядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела наших соседей и союзной Беларуси. Мы этого делать не будем", - подчеркнул Дмитрий Песков.-0-