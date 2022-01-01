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Политика
01 января 2022, 15:21

Кунцевич: против обновлений Конституции выступают противники белорусской государственности

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1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против предлагаемых обновлений Конституции могут выступать исключительно противники белорусской государственности, заявил БЕЛТА первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич.

"По моему мнению, против предлагаемых обновлений нынешней редакции Конституции могут выступать исключительно противники белорусской государственности, поскольку характер вынесенных на обсуждение изменений выполняет важнейшую цементирующую роль всего многогранного государственного механизма. Это, если хотите, результат нашего 30-летнего государственного строительства, перечеркнуть который в одночасье после одобрения изменений в Основной закон не получится, кто бы ни пришел к управлению страной в будущем. Это очень важно во всех отношениях: и для сохранения преемственности поколений, и для продолжения поступательного развития страны", - сказал Андрей Кунцевич.

Первый замминистра подчеркнул, что в истории Беларуси хватало потрясений и шоковых периодов.

"Когда шла на полный слом и прежняя система ценностей, и существовавшие на тот момент подходы по управлению государством, однако ничего светлого для наших людей они не принесли. Поэтому белорусскому народу просто следует вынести уроки из нашей богатой истории, и объявленный главой государства Год исторической памяти хороший повод для этого", - отметил он.

Андрей Кунцевич констатировал: необходимо признать, что работа Всебелорусского народного собрания, которое неразрывно связано с усилением суверенной Беларуси, уже давно требовала более конкретной нормативной формализации. "В свое время именно ВНС (и его поддержка предложенного Президентом курса развития страны) сыграло решающую роль в укреплении белорусской государственности. И видится вполне логичным создание условий, при которых именно эта площадка сможет обеспечить баланс и защиту интересов белорусского народа и нашей независимости", - добавил он.-0-.

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