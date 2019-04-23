Купчина избрана председателем регионального подготовительного совещания к конгрессу ООН в Киото

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина избрана председателем Европейского регионального подготовительного совещания к XIV Конгрессу ООН по предотвращению преступности и уголовному правосудию. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

В Венском международном центре начало работу Европейское региональное подготовительное совещание, в котором участвуют свыше 50 делегаций государств-членов Европейской экономической комиссии ООН, страны-наблюдатели, межправительственные и неправительственные организации.

На конгрессе по предупреждению преступности и уголовному правосудию будут рассмотрены стратегии предупреждения преступности в интересах социально-экономического развития и комплексные подходы в решении проблем уголовного правосудия, а также борьба с терроризмом и тенденции в области преступности, использование современных технологий как средства совершения преступлений и инструмента борьбы с преступностью.

Эту масштабную конференцию ООН проводит раз в пять лет. Конгресс, который состоится 20-27 апреля 2020 года в Киото (Япония), станет первым такого рода мероприятием после принятия повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Его работа сфокусируется на взаимосвязи вопросов верховенства права и эффективного правосудия с достижением Целей устойчивого развития. Работа конгрессов традиционно предваряется региональными подготовительными совещаниями, целью которых является подготовка рекомендаций для рассмотрения на конгрессе.-0-