Кыргызстан выступает за дальнейшее устранение барьеров в торговле на пространстве СНГ - Мамытов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан выступает за дальнейшее устранение барьеров в торговле на пространстве СНГ. Об этом заявил исполняющий обязанности Президента Кыргызстана Талант Мамытов сегодня на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Талант Мамытов поблагодарил узбекскую сторону и Исполком СНГ за организацию данной встречи, на которой предстоит подвести итоги сделанного в этом непростом году и наметить цели для того, чтобы успешно двигаться дальше в интеграционных процессах.

Талант Мамытов обратил внимание на историческую значимость и роль Содружества в мировом сообществе. Он считает, что создание СНГ было единственно правильным решением, отвечающим коренным интересам народов стран-участниц. "Сегодня это уникальное образование. Будущее за такими интеграционными образованиями, как СНГ", - сказал он.

Наряду с этим исполняющий обязанности Президента Кыргызстана подчеркнул необходимость поддержания темпов торгово-экономического сотрудничества и сокращения имеющихся барьеров в торговле между странами СНГ.-0-