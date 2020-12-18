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Президент
18 декабря 2020, 12:18

"Интеграция - неизбежная необходимость" - Лукашенко озвучил приоритеты председательства Беларуси в СНГ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве - неизбежная необходимость. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве - не вопрос выбора, а неизбежная необходимость. Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь соответствующее решение, которое уже согласовано", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что концепцию своего председательства Беларусь традиционно обнародует позднее, но основные ее контуры он обозначит сейчас.

Развитие общего экономического пространства

"Мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности", - заявил глава государства.

Основной акцент белорусская сторона планирует сделать на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг.

Сопряжение процессов в СНГ и ЕАЭС

Особое внимание будет уделено работе по сопряжению многоуровневых интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС. Александр Лукашенко уверен, что при более тесном сотрудничестве исполнительных органов этих двух объединений страны смогут значительно укрепить свои связи. "Как минимум мы не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция в Евразийском экономическом союзе обернется какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях "пятерки" и других странах Содружества", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что на постсоветском пространстве в свое время было создано много интеграционных структур. Были предложения прекратить деятельность некоторых из них или объединить, но на это страны не пошли. "Это интеграционное строительство охарактеризовали как разноуровневую интеграцию. Самый высокий уровень, конечно же, в союзе Беларуси и России (Союзном государстве), Евразийском экономическом союзе и СНГ. И тогда мы договорились, что будем снизу вверх подтягивать уровень сотрудничества. Вот в данном случае речь идет об СНГ и Евразийском экономическом союзе - чтобы в рамках СНГ создать такой же уровень сотрудничества, как хотя бы в ЕАЭС", - пояснил Александр Лукашенко.

По словам Президента, также следует продолжить системное и последовательное совершенствование скоординированной транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов.

"Видим необходимость повышения эффективности работы межотраслевых органов СНГ, направленной на активизацию инвестиционной деятельности, расширение производственной кооперации, поиск общих точек экономического роста", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко упомянул высказанное на саммите предложение Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который пригласил страны СНГ принять участие в восстановлении населенных пунктов в Нагорном Карабахе. На недавнем саммите ЕАЭС кооперацию в авиастроении предложила и российская сторона, напомнил белорусский лидер. "Это как раз то, что нам сегодня нужно, чего не хватает и в ЕАЭС, и в СНГ. Чтобы интерес был, чтобы мы привязывались друг к другу: тогда будет очень сложно оторвать одно государство от другого", - подчеркнул Президент.

Укрепление гуманитарных связей

Важной задачей Александр Лукашенко считает и проведение согласованной политики в области технического регулирования стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации, применения санитарных и ветеринарных мер как важных средств обеспечения выпуска безопасных, качественных и конкурентоспособных продукции и услуг.

Традиционно Беларусь будет уделять большое внимание укреплению гуманитарных связей, расширению контактов в научных областях, сферах образования, здравоохранения, информации, культуры, спорта и туризма, работы с молодежью, повышению имиджа Содружества на международной арене.

Во время председательства в СНГ белорусская сторона также попробует воплотить в жизнь и инициативы Узбекистана, которые страна не успела реализовать в уходящем году.

"Наша стратегическая цель - создание широкой евразийской зоны сотрудничества, а также укрепление мира, дружбы, добрососедства и взаимовыгодных отношений в регионе", - резюмировал Президент.-0-

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