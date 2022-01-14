Лавров о возможности расширения СГ: мы никого зазывать не будем, это привычка западных коллег

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия и Беларусь никого не будут зазывать вступить в Союзное государство, зазывать в союзы - это привычка Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня на большой ежегодной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

На пресс-конференции был задан вопрос о высказываемых на Западе опасениях, что после событий в Казахстане эта страна может присоединиться к Союзному государству, и таким образом РФ попытается воссоздать Советский Союз. "У нас нет такой привычки кого-то приглашать, у нас есть процедура, в соответствии с которой если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем, - ответил глава МИД РФ. - И рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди".-0-