Лавров отметил укрепление интеграции в Союзном государстве

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров отметил укрепление в 2021 году интеграции в Союзном государстве. Об этом он сказал сегодня на большой ежегодной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году активно развивалось интеграционное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, укреплялся процесс интеграции в рамках Союзного государства России и Беларуси", - подчеркнул Сергей Лавров. По его словам, это способствовало продвижению инициативы по формированию Большого евразийского партнерства.

Глава МИД России заверил, что укрепление интеграционных процессов в наступившем году будет продолжено.-0-

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