Лавров: призывы путешествующих по ЕС белорусских политмигрантов нацелены на раскручивание конфликта

1 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Призывы путешествующих по странам Евросоюза белорусских политических мигрантов нацелены не на поиск диалога, а на раскручивание конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая сегодня на вопросы журналистов по итогам состоявшегося в режиме видеоконференции заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"Говоря о призывах, которые белорусские политические мигранты выдвигают из Вильнюса, Варшавы, других западных столиц, путешествуя по Европе, выступая в различных структурах ЕС, вызывают много вопросов, - сказал Сергей Ларов. - Они нацелены не на продвижение диалога, а на выдвижение ультиматумов. Их уже было немало, включая требования к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов нарушить присягу, уйти "в подполье", перейти на сторону радикальной оппозиции. Это все вызывает большую обеспокоенность, потому что нацелено на раскручивание конфликта, а не на перевод его в политическое русло, в русло диалога, к чему, как мы слышали неоднократно, руководство Беларуси готово. Есть инициатива о конституционной реформе, Всебелорусском народном собрании. Недавно в Минске обсуждали это с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Активно поддерживаем настрой на организацию максимально широкого национального диалога, в ходе которого все основные группы белорусского общества смогут внести свой вклад в преодоление нынешней ситуации и нормализацию обстановки".

Говоря об угрозах отключить Беларусь, а ранее Россию, от системы SWIFT и о том, почему это становится предметом шантажа, глава российского внешнеполитического ведомства констатировал: "SWIFT - это одна из тем, по которым те, кто хотел не дать ситуации выровняться, хотел ее обострения, продолжают выдвигать ультиматумы и угрозы". Он напомнил, что эту систему создали американцы и их союзники, она обслуживает финансовые потоки, необходимые для нормального товарообмена, торговли услугами, инвестиции и практически все другие аспекты экономической жизни. "Вывод очень простой: необходимо разрабатывать собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость стран от Запада, тем более что он многократно доказал свою ненадежность как партнера, - подчеркнул Сергей Лавров. - Полагаться на многосторонние инструменты, целиком находящиеся под контролем западных структур, уже не вполне надежно".

"Разговоры о переходе на собственные системы расчетов идут не только в теории, но и переходят в практическую плоскость в Российской Федерации и в Евразийском экономическом союзе. В рамках Шанхайской организации сотрудничества буквально на днях состоялась встреча председателей правительств. Эта тема актуальная, и мы обязательно будем добиваться ее воплощения в жизнь, независимо от того, как решится вопрос с системой SWIFT и какие очередные шаги предпримут западные коллеги", - резюмировал глава МИД РФ.-0-