Лавров: русофобия в ряде европейских государств возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Русофобия в ряде европейских государств возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил сегодня на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, Беларусь и Россия большое значение придают сбережению памяти об общей истории. Поэтому государства не могут не беспокоить опасные тенденции, связанные с искажением событий Великой Отечественной войны.

"Не прекращаются попытки оправдать, а то и героизировать нацистов и их пособников, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала. Тревожит и то, что параллельно с фальсификацией истории набирает обороты русофобия, которая в ряде европейских государств возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии", - отметил Сергей Лавров.

Во время заседания

"В этих условиях наша общая задача - продолжать целенаправленные усилия по противодействию этим деструктивным замыслам, используя весь доступный политический и правовой инструментарий, - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. - Востребован комплексный подход: объединение потенциала дипломатов, парламентариев, научных кругов, широкой общественности. Сегодня мы наметим те шаги, которые следует предпринять для совершенствования взаимодействия в этой сфере".

Сергей Лавров отметил, что стороны договорились подготовить серию специальных мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.-0-