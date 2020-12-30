Лавров: судьбу Беларуси должен решать народ, а не самозванцы и западные кураторы

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская сторона убеждена, что судьбу Беларуси должен решать исключительно народ этой республики и его законные представители. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Внешнее вмешательство во внутренние дела государств ближнего зарубежья началось не вчера. Достаточно вспомнить поддержанный Вашингтоном и Брюсселем в феврале 2014 года государственный переворот и вооруженный захват власти на Украине. В уходящем году аналогичный сценарий цветной революции пытались применить в Беларуси", - подчеркнул глава дипведомства.

По его словам, в Москве неоднократно убеждались, что в погоне за геополитической выгодой западные коллеги легко жертвуют стабильностью целых государств, вносят межнациональный разлад, ссорят братские народы. "Разделяй и властвуй" - вот постулат, используемый историческим Западом", - добавил Сергей Лавров.

"Исходим из того, что судьбу Беларуси будет решать именно белорусский народ и его легитимные представители, а не самозванцы и их западные кураторы", - отметил министр.-0-