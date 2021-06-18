Лавров: тематика Беларуси затрагивалась в Женеве в контексте необходимости учитывать ценности разных стран

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Тематика Беларуси затрагивалась на саммите президентов России и США в Женеве в контексте необходимости учитывать ценности и традиции разных стран. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам прошедшей сегодня в Москве встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Да, на переговорах затрагивалась белорусская тематика, но не как индивидуальная тема, а в контексте концептуальных дискуссий, которые состоялись между президентами, - рассказал Сергей Лавров. - Они были концептуальные, но имели очень конкретное преломление в практической политике. Имею в виду следующее: у каждого народа, это признавалось, есть своя история, своя культура, свои традиции, свои ценности. И их нужно, ну, если не уважать, то принимать как данность. Это факт современного мира, цивилизационного многообразия современного мира, которое под одну гребенку стричь не получается, и это уже всем понятно. И вот это многообразие, эту национальную специфику, национальные ценности, выстраданные веками, предками, необходимо учитывать при подготовке, согласовании подходов к тем глубинным пока еще не ясно прогнозируемым переменам, которые наступают в международной жизни и которые охватили современный мир. И которые не обходят стороной ни одно государство, называет оно себя либеральным, демократическим государством, или не называет, или называет как-то еще. И вот это понимание - оно было в том числе распространено и на упоминание, не очень продолжительное, ситуации в Республике Беларусь".

"Мы подтвердили, что надо руководствоваться международным правом, уставом ООН, обеспечением уважения суверенного равенства государств, уважением права народов самостоятельно определять свою судьбу без вмешательства извне. Вот примерно в таком ключе этот разговор состоялся, но он был более, как я сказал, широким, чем какая-то одна страна. Мне показался он очень полезным", - резюмировал глава МИД России.-0-