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Политика
29 мая 2021, 14:04

Лебедев: наша сила - в единстве народов стран СНГ

Сергей Лебедев
Сергей Лебедев

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша сила - в единстве народов стран СНГ, это единство надо крепить и сохранять. Об этом заявил журналистам председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Сегодня он принял участие в торжественном открытии выставки к 30-летию СНГ, ставшей частью проекта "Сохраняем традиции - создаем будущее", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, прошло уже 30 лет, в настоящее время в Содружестве участвуют 11 стран. Это были непростые годы, но у нас есть все основания отмечать эту дату с удовлетворением и с чувством своего рода гордости за проделанное, - сказал Сергей Лебедев. - И на каком-то этапе (что очень важно) представители наших государств, наших народов пришли к выводу, что нам надо сохранить нашу общность, единство, дружбу, сотрудничество. Мы переплелись дружественными, родственными связями. Я уже не говорю про экономические. По сути, это единый механизм, который мы пытаемся и сегодня сохранить. В этой связи на базе Содружества возникло ЕАЭС. На площадке СНГ образовалась Организация договора о коллективной безопасности, в которую входят шесть государств и которая объединяет усилия в защите границ, обеспечении безопасности на пространстве СНГ".

По его словам, глубоко символично, что эта выставка открыта в Минске. "Ведь Минск называют столицей СНГ. Здесь находится штаб-квартира нашего Содружества. Символично также то, что эта выставка открыта в дни проведения здесь заседания Совета глав правительств СНГ. Оно прошло успешно. Я был участником многочисленных бесед как в многостороннем, так и в двустороннем формате, - отметил председатель Исполкома СНГ. - Радует, что наряду со словами благодарности белорусскому народу, руководству Беларуси за гостеприимство, радушие, высказывалась единодушная мысль о том, что Содружество востребовано и необходимо нам всем".

Сергей Лебедев подчеркнул: страны СНГ - соседи и, естественно, будут помогать друг другу. "И это особенно чувствуется в последние дни, когда мы являемся свидетелями необоснованного давления со стороны стран Запада и на Беларусь, и на Россию. И мне приятно констатировать, что в эти дни в Минске главы правительств, представители стран СНГ выразили единодушно поддержку народу Беларуси в это непростое время. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать друг друга. В единстве народов государств Содружества наша сила. И поэтому это единство надо крепить, сохранять, - заявил он. - Еще раз хочу сказать: спасибо, дорогие белорусские друзья, за то, что вы являетесь локомотивом в нашем интеграционном сотрудничестве в СНГ. Счастья и процветания народу Беларуси".

В год 30-летия Содружества Независимых Государств Исполнительный комитет СНГ совместно с Минским городским исполнительным комитетом проводит культурный проект "Сохраняем традиции - создаем будущее". Его цель - развитие культурного сотрудничества в Содружестве, создание благоприятных условий для распространения общих гуманистических ценностей, в том числе дружбы, взаимного уважения и понимания, межнационального согласия, уважения к культуре, языкам и традициям других народов, формирование духовности, патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, информирование широкой аудитории о 30-летней истории сотрудничества стран СНГ.

Мероприятия начались с возложения цветов на Аллее Дружбы в музейно-парковом комплексе "Победа", заложенной в прошлом году по инициативе Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ.

После этого в ратуше торжественно открылась выставка к 30-летию СНГ. В церемонии участвовали председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, руководство Министерства иностранных дел Беларуси, послы и постпреды государств - участников Содружества, представители Национального собрания Беларуси, руководство Мингорисполкома и Минского городского Совета депутатов, представители этнических диаспор.

С 13.00 до 17.00 на площади у ратуши проходит концерт "Мелодии Содружества" при участии Республиканского центра национальных культур, творческих коллективов этнических диаспор. Там же организованы выставка народных ремесел, предметов национального быта, книг, традиционные игры и развлечения, представление национальных особенностей и традиций народов стран Содружества, национальной кухни, работа торговых павильонов.-0-

Фото Максима Гучека

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