ФОТОФАКТ: Культурный проект "Сохраняем традиции - создаем будущее" к 30-летию СНГ проходит в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В год 30-летия Содружества Независимых Государств Исполнительный комитет СНГ совместно с Минским городским исполнительным комитетом организует культурный проект "Сохраняем традиции - создаем будущее".

В столичной ратуше сегодня прошла торжественная церемония открытия выставки, посвященной 30-летию СНГ. В мероприятии участвовали председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, руководство Министерства иностранных дел Беларуси, послы и постпреды государств - участников Содружества, представители Национального собрания Беларуси, руководство Мингорисполкома и Минского городского Совета депутатов, представители этнических диаспор.-0-

Фото Максима Гучека