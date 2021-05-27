Лебедев: СНГ активизирует взаимодействие в условиях усилившегося давления стран Запада

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Содружество Независимых Государств активизирует взаимодействие в условиях санкций и усилившегося давления стран Запада. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев после встречи с Президентом Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сама жизнь побуждает нас к тому, чтобы сделать Содружество более эффективным. В условиях санкций, усилившегося давления стран Запада на страны СНГ мы вынуждены активизировать наше взаимодействие, сотрудничество. Мы в этом видим наше спасение и выход из сложной ситуации, в которую нас вынужденно ставят наши партнеры на Западе. Можно улучшить взаимодействие за счет активизации нашего экономического сотрудничества, гуманитарных связей", - сказал Сергей Лебедев.

Он отметил, что у Беларуси как у председателя СНГ в 2021 году есть возможность придать новый импульс взаимодействию в рамках организации. "Такое желание у народов стран Содружества есть. Сохранились дружественные отношения между представителями народов наших стран, знание культуры, литературы, искусства друг друга. Есть желание поддерживать контакты, активизировать туризм на пространстве СНГ, - заявил исполнительный секретарь. - Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы не только сохранить наше сотрудничество, но и развивать, совершенствовать его, увеличивать объемы взаимных связей. И самое главное - их полезность".

По словам Сергея Лебедева, с Президентом Беларуси состоялась очень хорошая откровенная беседа. "Я почувствовал, что он внимательно следит за ходом председательства республики в СНГ. Он хочет, чтобы это председательство было эффективным. Могу подтвердить, что это удается", - сказал он.

Исполнительный секретарь СНГ на встрече проинформировал главу белорусского государства о повестке дня завтрашнего заседания в Минске Совета глав правительств. "Для Президента важно, он об этом сказал, подготовиться к осеннему заседанию Совета глав государств, которое пройдет 15 октября в Минске. И сейчас уже Администрация Президента Беларуси, МИД, Исполком СНГ прорабатывают повестку дня предстоящей встречи глав государств, - рассказал Сергей Лебедев. - Мы очень надеемся, что никакой COVID или какие-то другие обстоятельства не помешают лично встретиться президентам и откровенно поговорить о насущных проблемах СНГ".

Он констатировал, что проблем в Содружестве хватает, их осознают и видят. "Но самое главное для меня и Президента Беларуси - чтобы эти проблемы решались. Желание решать совместно эти проблемы есть, понимание того, что отдельно их мы не решим. Мы можем эти проблемы решить только вместе. Это и экономические, и внешнеполитические проблемы. Но когда мы вместе, решать их намного легче", - резюмировал исполнительный секретарь СНГ.-0-