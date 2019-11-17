Лебедев: выборы проводятся для избирателей, а не для наблюдателей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы проводятся для избирателей, а не для наблюдателей. Такое мнение журналистам высказал сегодня глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Западные наблюдатели и миссия СНГ сходятся во мнении, что выборы в парламент Беларуси в организационном плане хорошо подготовлены, отмечается большой тренинг всех участников избирательного процесса, проведена большая работа по сверке списков избирателей, хорошее оформление участков, отметил Сергей Лебедев. "В чем мы расходимся? Западные наблюдатели, и скорее руководство их миссий довольно часто настаивают на том, чтобы им предоставляли право присутствовать при подсчете голосов на расстоянии 2-3 м, на том, чтобы им были предоставлены большие права. Как мне представляется, здесь должно быть выработано оптимальное решение. Выборы все-таки организовываются для избирателей, а не наблюдателей", - сказал он.

Главе миссии не понятны требования некоторых наблюдателей, чтобы в ущерб удобству избирателей, им предоставили возможность видеть, как люди голосуют. "Это никуда не годится. В первую очередь должно быть удобно избирателям - это главный участник избирательного процесса, а наблюдатели пусть приспосабливаются, - отметил он. - В Беларуси достаточно спокойная атмосфера на участках, нет очередей, толкучки, все организовано. Поэтому все наблюдатели, с которыми мы сегодня общались, выражают удовлетворение тем, что им легко и свободно можно наблюдать за голосованием".

Сергей Лебедев подчеркнул, что на всех участках проходит обмен мнениями с местными наблюдателями. "Нас радует, что и местные наблюдатели также говорят о спокойном, организованном голосовании, о том, что все проходит без нарушений и замечаний, - заявил он.- У нас давние контакты с наблюдателями от БДИПЧ ОБСЕ. Они полезны, поскольку и мы доводим свою позицию до западных наблюдателей, которая, как мы убедились, учитывается ими и в итоговом заявлении, и в своей деятельности. И мы, конечно, учитываем те замечания и предложения, которые нам излагают коллеги из западных миссий".

В составе миссии СНГ аккредитовано 475 наблюдателей. Они проводят мониторинг во всех регионах Беларуси. "После обеда у меня предстоит встреча с наблюдателями от БДИПЧ ОБСЕ. Кроме того, мы вечером собираемся с наблюдателями из стран Содружества для того, чтобы обменяться нашими оценками наблюдения и выработать итоговый документ", - резюмировал Сергей Лебедев.

Наблюдатели от миссии СНГ сегодня также работают и на зарубежных избирательных участках. В частности, на участке для голосования №736, расположенном в здании посольства Беларуси в Москве. Участок оборудован в соответствии с белорусским законодательством. "Участковой избирательной комиссией проделана огромная работа по информированию граждан о месте и времени голосования. Выборы проходят на высоком организационном уровне, в спокойной обстановке и в полном соответствии с законодательством Беларуси. Отмечается высокий профессионализм членов участковой избирательной комиссии", - добавили в штабе миссии.-0-