Лидеры ОДКБ утвердили Зася генсеком организации с января 2020 года

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры ОДКБ утвердили государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на должность генсека организации с 1 января 2020 года. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, сообщает ТАСС.

"Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Беларуси, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года", - сказал Валерий Семериков.

Он пояснил, что решение о назначении Станислава Зася принято во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 2015 года, где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом - была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Беларуси. "Соответственно, назначен представитель Беларуси", - подчеркнул Валерий Семериков.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. На данный момент обязанности генсекретаря ОДКБ исполняет Валерий Семериков.-0-