Лидеры стран ОДКБ приняли заявление по укреплению глобальной и региональной безопасности

28 ноября, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. По итогам заседания в Бишкеке Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности принято заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

В тексте документа отмечается тревога в отношении ухудшения ситуации в сфере международной безопасности и продолжающимся ослаблением правовых механизмов ее поддержания, нарастанием рисков и угроз для стабильности, повышением конфликтного уровня в различных регионах мира. Содержится призыв ко всем государствам совместно работать над укреплением и развитием действующей системы международных договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

По завершении саммита исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков сообщил журналистам, что на заседании стороны обсудили военно-политическую обстановку в мире в целом и в зоне ответственности организации. На этой основе были высказаны соответствующие предложения по повышению эффективности работы по тем или иным направлениям. В том числе это касается развития международной деятельности ОДКБ.

Речь также шла о необходимости практического развития недавно учрежденных в ОДКБ институтов партнера и наблюдателя при организации. По словам Валерия Семерикова, эта работа будет активизирована, и уже есть кандидаты, которые могут получить соответствующие статусы.

Что касается взаимодействия с международными организациями, было отмечено, что хорошо организовано взаимодействие с профильными структурами ООН. Отмечалось, что подготовке коллективных миротворческих сил необходимо уделять особое внимание, чтобы они могли выполнять свои задачи в миссиях по мандату Совета Безопасности ООН. "Такая работа уже проводится. Согласована и в стадии реализации дорожная карта по встраиванию нашего миротворческого потенциала в деятельность ООН", - заявил Валерий Семериков.

Он коснулся темы назначения генерального секретаря ОДКБ: "Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Беларуси, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года. Это решение подготовлено во исполнение решения СКБ, где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе".

Кроме того, на саммите подписан план коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам.

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Часть решений СКБ касается внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, в положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ, в правила процедуры органов ОДКБ. Например, конкретизирован порядок внесения и согласования кандидатуры на должность генерального секретаря ОДКБ, замещения этой должности в случае невозможности исполнения им своих обязанностей, уточнена процедура согласования кандидатуры генерального секретаря.

На рассмотрение были вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, в частности проект положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ. Внесены изменения в положение об операции постоянного действия государств - членов ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ").

Принято решение в отношении перечня дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикистанско-афганском приграничье.

Кроме того, рассмотрены вопросы, касающиеся формирования бюджета организации и его исполнения.

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