Линкявичюс: настало время для более интенсивных контактов Беларуси и Литвы

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настало время для более интенсивных контактов Беларуси и Литвы, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настало время для более интенсивных отношений, контактов и открытого разговора, поскольку, несмотря на все положительные примеры (сотрудничества. - Прим. БЕЛТА), есть и разногласия. Но эти разногласия не являются причиной не разговаривать. Мы должны это делать", - сказал Линас Линкявичюс.

Сергей Румас обратил внимание, что Беларусь и Литва - страны-соседи, и близость рынков, исторически сложившиеся глубокие культурные, родственные контакты создают прочный фундамент, который позволяет строить взаимовыгодное белорусско-литовское сотрудничество.

Сергей Румас

"Торгово-экономическое сотрудничество с Литвой сегодня развивается очень хорошо. В 2019 году товарооборот приблизился к $1,5 млрд. На протяжении последних пяти лет белорусские грузы обеспечивают 30% загрузки Клайпедского государственного морского порта", - отметил глава белорусского правительства.

Активный взаимный интерес подтверждает визовая статистика. Поэтому, по мнению Сергея Румаса, для правительств двух стран важной задачей становится повышение пропускной способности и синхронизация работы пограничных и таможенных служб Беларуси и Литвы.

Премьер-министр уверен, что потенциал белорусско-литовского сотрудничества далеко не исчерпан. "Безусловно, он мог бы быть гораздо выше. Совместными усилиями мы должны содействовать этому, в том числе через формирование благоприятного политического климата", - считает глава правительства.

Дальнейшему развитию отношений будет способствовать белорусско-литовский форум, который планируется 14-15 мая в Клайпеде. Среди тем, которые могли бы представлять взаимный интерес на этом форуме, Сергей Румас назвал сотрудничество в сфере транспорта, логистики, лесной промышленности, деревообработки, информационные и цифровые технологии. Он также считает, что необходимо возобновить работу межправкомиссии по торгово-экономического сотрудничеству.

Линас Линкявичюс передал Сергею Румасу приглашение литовского премьера посетить форум в Клайпеде в мае.-0-

Беларусь готова обсуждать с Литвой и находить компромиссное решение по проблемным вопросам - Макей Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

Макей: в интересах Беларуси и Литвы - поддерживать диалог и развивать сотрудничество Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.

Литва готова к созданию с Беларусью плана по устранению разногласий - Линкявичюс Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Фото Максима Гучека