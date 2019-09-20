Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Это непростое решение, Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", - сказал Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что белорусская сторона всегда выступала за облегчение межчеловеческих и деловых контактов и данное решение главы государства еще раз подтверждает это.

"Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон, - отметил пресс-секретарь МИД. - Сейчас мы ожидаем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего определим конкретные модальности подписания соглашений".

Анатолий Глаз добавил, что эти соглашения будут заключены в пакете, их вступление в силу предусматривается в один день. Однако перед этим документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. "После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать, - пояснил он. - Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора".

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС предполагает снижение стоимости "шенгена" с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Стороны планировали подписать документ осенью. Сообщалось, что это может произойти во время планируемого визита в Беларусь верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

В начале августа премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсуждал этот вопрос с уже экс-главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. "Думаю, с нашей стороны до осени мы закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа. Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это событие состоялось", - отметил премьер-министр.

10 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял копии верительных грамот у нового представителя ЕС Дирка Шубеля. В МИД сообщили, что с учетом давней вовлеченности дипломата в проблематику белорусско-европейских отношений стороны сосредоточились на ключевых вопросах совместной повестки дня, в том числе развитии договорно-правовой базы, подготовки к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии.-0-