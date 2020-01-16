Лукашенко ждут в Латвии с визитом

Александр Лукашенко и Кришьянис Кариньш во время встречи

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвии ждут с визитом 3 апреля. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил сегодня на встрече с главой белорусского государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас", - сказал Кришьянис Кариньш.

Он рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.

Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - $485,6 млн, импорт - $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн, при экспорте в $377,5 млн.

Экспорт услуг в 2018 году составил $188,2 млн, а по итогам января-октября прошлого года - $136,6 млн.

За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме $107,5 млн, в том числе прямых - $82,1 млн. В январе-сентябре 2019 года - $68 млн, включая $53,6 млн прямых.

На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала - в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.-0-