Макей: Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили состояние двустороннего политического диалога и сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. По просьбе итальянского коллеги, выразившего озабоченность поствыборными событиями в Беларуси, Владимир Макей проинформировал о внутриполитической ситуации в стране", - рассказали в пресс-службе.

Глава МИД Беларуси подчеркнул важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела.-0-