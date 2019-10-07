Макей: Беларусь не будет тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не будет тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на форуме "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр упомянул недавнее заявление Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что, несмотря на выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Беларусь как полноправная участница этого соглашения будет продолжать выполнять его положения.

"Мы не будем тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности. Но такая линия поведения с нашей стороны будет иметь смысл, только если другие страны не будут размещать аналогичные вооружения и нацеливать их на нас и наших союзников, - заметил Владимир Макей. - Только путем ответственного диалога можно отойти от края пропасти глобального конфликта - конфликта, в котором не будет победителей. Только так можно постепенно, шаг за шагом, изменить токсичную атмосферу конфронтации на чистый воздух ответственного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества".

Он подчеркнул, что в условиях сложной геополитической ситуации в мире и растущей региональной напряженности сегодня как никогда необходима универсальная объединяющая повестка, новаторские идеи, разделяемые широким кругом государств и международных организаций. "Действовать надо вместе, системно и на упреждение, а не ситуативно, постфактум реагируя на вызовы безопасности", - заявил дипломат.

Владимир Макей напомнил, что еще в периоды председательства в Организации Договора о коллективной безопасности Беларусь выступила с рядом инициатив по установлению партнерства между ОДКБ и ООН. Именно в Минске впервые заговорили о необходимости конструктивного взаимодействия между ОДКБ и НАТО для избежания новых разделительных линий на континенте, обратил внимание он. "Ненормально, когда два крупнейших военно-политических блока практически не разговаривают друг с другом", - подчеркнул министр.

По его словам, хорошей подпиткой идеи широкоформатного диалога может стать выдвинутая Президентом Беларуси инициатива по формированию пояса цифрового добрососедства - это заключение международных соглашений об обеспечении информационной безопасности с упором на идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, невмешательства стран в информационное пространство друг друга.-0-