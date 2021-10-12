Макей: Беларусь всегда привержена равноправному диалогу, но не приемлет диктата и давления

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь абсолютно не приемлет диктата и давления. Об этом заявил глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей, выступая на 6-й встрече министров иностранных дел стран - членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 12 октября в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь всегда исходила из необходимости разрешения всех споров и конфликтов дипломатическими методами, всегда была привержена равноправному диалогу, но абсолютно не приемлет диктата и давления", - подчеркнул глава МИД.

"На фоне нарастающей конфронтации в мире особенно актуальны слова легендарного министра иностранных дел СССР Андрея Громыко: "Лучше десять лет переговоров, чем один день войны". Современный мир слишком хрупок и взаимозависим, чтобы строить в нем свое благополучие за счет других", - считает Владимир Макей.

Он убежден, что с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики на Азию, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей, паневразийских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами СВМДА и повышение статуса этого форума на международной арене.-0-