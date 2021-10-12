Макей в Казахстане принял участие во встрече глав МИД СВМДА

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в 6-й встрече министров иностранных дел стран - членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Мероприятие открылось встречей его участников с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе пленарного заседания была отмечена возрастающая глобальная роль совещания в развитии взаимодействия в азиатском регионе, повышении уровня безопасности и укреплении мер доверия между государствами. Поддержана инициатива о трансформации СВМДА в полноформатную международную организацию с сохранением фундаментальных принципов ее функционирования.

В своем выступлении министр иностранных дел Беларуси отметил возросший международный авторитет совещания, его важную роль в процессе выработки коллективных подходов к решению региональных проблем, согласования позиций по вопросам обеспечения безопасности в Азии.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул востребованность идеи формирования глобальной архитектуры инклюзивного развития, в том числе ориентированной на установление партнерских отношений с крупнейшими игроками Европы и Азии - ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СНГ, Европейским союзом и АСЕАН. Именно в этом русле находится инициатива Беларуси о возобновлении широкого диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества, а также о создании пояса "цифрового добрососедства".

Отмечена важность для Беларуси азиатского региона, где переплетены торгово-экономические связи с партнерами по ЕАЭС, осуществляется тесное взаимодействие с союзниками по ОДКБ в деле обеспечения коллективной безопасности.

Министр иностранных дел заявил, что Беларусь внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане в контексте ее влияния на обстановку и безопасность в государствах - членах ОДКБ. Подчеркнута заинтересованность в восстановлении мира и согласия в Афганистане, принятии необходимых мер по нормализации ситуации, создании благоприятных условий для общенационального диалога.

На полях мероприятия состоялся также ряд встреч и контактов с министрами иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, Узбекистана Абдулазизом Камиловым, Туркменистана Рашидом Мередовым, Кыргызстана Русланом Казакбаевым, министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, специальным представителем генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман и другими.

Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия по актуальным вопросам международной повестки дня, взаимной поддержке в международных организациях.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии учреждено в 1992 году. Основная цель СВМДА - укрепление сотрудничества путем выработки многосторонних подходов к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии. Совещание объединяет двадцать семь стран. Девять стран (в том числе Республика Беларусь) и пять международных организаций имеют статус наблюдателей.-0-