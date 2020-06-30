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Политика
30 июня 2020, 17:33

Макей: Беларусь вскоре завершит внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры посла в США

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры на должность посла в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, известно ли, кто будет представлять интересы Беларуси в США, министр сказал: "Завершаются внутригосударственные процедуры по определению кандидатуры на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в США. Я думаю, как только будут завершены окончательно эти процедуры (осталось немного), естественно, вы узнаете фамилию, имя. Мы заинтересованы, чтобы посол прибыл в США, в Вашингтон, и начал работать как можно скорее. Точно так же в этом заинтересована американская сторона".

Говоря, когда это может случиться, глава МИД предположил, что процедура по направлению посла будет завершена "в ближайшие месяц - полтора, максимум два". 

 

Как рассказала в беседе с журналистами временный поверенный в делах США Дженифер Мур, кандидатура посла США в Беларуси сейчас проходит согласование в сенате. "Как правило, этот процесс довольно медленный", - пояснила дипломат. Она обратила внимание на значимость такого шага, как обмен послами, в развитии двусторонних отношений. "Очень важно, что она приедет, это будет символично, особо подчеркнет улучшение наших отношений", - сказала Дженифер Мур. 

Как сообщалось, Беларусь и США в этом году заявляли о намерении обменяться послами. В связи с этим американская сторона искала место под строительство нового диппредставительства.

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Она может стать первом послом США в Беларуси с 2008 года. До этого она была заместителем постпреда США при НАТО, временным поверенным в делах США в России, работала в американских посольствах в Грузии и Украине.

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