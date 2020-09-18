Макей: европейские партнеры даже не утруждают себя попытками разобраться в ситуации в Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские партнеры Беларуси даже не утруждают себя попытками разобраться в реальной ситуации в стране. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.

"Из уст наших европейских партнеров мы слышим только лишь критику в адрес властей Беларуси. Они даже не утруждают себя попытками разобраться в реальном состоянии вещей, объективно оценить ситуацию. Как мы ни призывали делать это и в ходе телефонных контактов, и прямых контактов с коллегами, к сожалению, этого не происходит. К сожалению, та критика, которую мы слышим от них, основывается лишь на так называемых независимых источниках. Что это за источники, для нас абсолютно понятно. Более того, мы видим, как эти источники, скажем так, "рушатся" в результате расследования тех инцидентов, которые, к сожалению, случились в Беларуси", - сказал Владимир Макей.

По его словам, европейские страны доверяют фейкам, которые распространяются в Беларуси, и не пытаются услышать аргументы властей. А соседи Беларуси - Литва и Польша - взяли на себя роль "некоего верификатора легитимности действующей белорусской власти", обратил внимание министр. "Мол, мы здесь лучше знаем, кто настоящий президент, а кто ненастоящий, и мы будем контактировать только лишь с настоящим президентом, которого мы сами выбрали, - не белорусский народ, а мы. Сегодня ситуация развивается именно таким образом. Вы видите, какие посулы предлагаются белорусскому обществу в ходе таких манипуляций. Польша уже создает какой-то фонд в $1 млрд для поддержки Беларуси. Инициирует создание фонда в $4 млрд в случае, если оппоненты действующей власти в Беларуси придут к власти", - рассказал глава МИД.

Он заметил, что Беларусь это уже проходила в 2010 году, когда "известные два министра" привезли на стол белорусскому Президенту $3 млрд за выбор пути "истинной демократии". "Я убежден, что эти $4 млрд никто никогда не увидит. Но заманчивые посулы есть", - констатировал дипломат.-0-

Макей: действия стран ЕС сегодня подрывают суверенитет и независимость Беларуси "Нас удивляют просто деструктивные, разрушающие политические заявления, в первую очередь наших соседей, да и остальных стран - членов Евросоюза в адрес Беларуси. Парадокс: заявляя на словах о том, что они намерены, готовы и будут поддерживать суверенитет и независимость Беларуси, они на деле сегодня подрывают эти суверенитет и независимость", - заявил Владимир Макей.

Макей назвал "очень опасным прецедентом" резолюцию СПЧ ООН по ситуации в Беларуси "Резолюция была инициирована опять же странами - членами Евросоюза, а в совете они представляют большинство. Резолюция абсолютно надуманная. И должен сказать, что создается очень опасный прецедент для Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Владимир Макей.

МИД: резолюцию Совета ООН по правам человека рассматриваем как травлю Беларуси со стороны ЕС "В угоду геополитическим и идеологическим интересам одного игрока - Европейского союза - под сомнение поставлены не только высокие цели СПЧ, но и сами принципы устава ООН, на которых все еще держатся международные отношения", - отметили в пресс-службе.

Макей: белорусское правительство не намерено участвовать в Московском механизме ОБСЕ Министр также подчеркнул, что Беларусь категорически не приемлет подобного рода подходы, как и предложения о различном внешнем посредничестве с намерением подтолкнуть власти к диалогу с оппонентами, "которые непонятно что из себя представляют".