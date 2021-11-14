Макей и Боррель провели телефонный разговор о ситуации на белорусско-польской границе

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей и заместитель председателя Европейской комиссии, высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Беларусь.
"С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь - ЕС", - говорится в сообщении.
Сторонами была обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС. Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН. Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса.
Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.-0-
Фото Оксаны Манчук