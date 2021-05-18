Макей и его таджикский коллега отметили рост товарооборота между двумя странами - более 300%

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время рабочего визита в Таджикистан для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ 18 мая состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-таджикских отношений, взаимодействие Минска и Душанбе на международных площадках. "Стороны выразили удовлетворение темпами роста товарооборота по итогам 2020 года, который составил 307,7% к 2019 году. Министры обменялись мнениями относительно перспектив укрепления экономических связей, включая развитие промышленной кооперации, а также проинформировали друг друга о ходе реализации договоренностей, достигнутых по итогам заседания межправительственной белорусско-таджикской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в апреле 2021 года", - рассказали в министерстве. Подчеркнуто также, что развитию сотрудничества будет способствовать участие представителей деловых кругов обеих стран в выставочных мероприятиях, проводимых в Беларуси и Таджикистане.

По итогам встречи подписан план консультаций между министерствами на 2021-2022 годы.-0-