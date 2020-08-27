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27 августа 2020, 18:52

Макей и Лавров обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси

Сергей Лавров и Владимир Макей. Фото из архива
Сергей Лавров и Владимир Макей. Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся 27 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси, обратив особое внимание на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела. Главы МИД также договорились о будущих двусторонних контактах.-0-

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