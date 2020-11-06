Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие и график контактов на высшем и высоком уровнях

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Владимир Макей и Дмитрий Мезенцев обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Речь шла также о подготовке к совместному заседанию коллегий МИД Беларуси и России.-0-