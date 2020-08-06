Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие и ход избирательной кампании в Беларуси

6 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 6 августа встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"На встрече обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Беларуси", - проинформировали в Министерстве иностранных дел.

Стороны также обсудили участие российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Беларуси.-0-