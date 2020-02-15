Макей: инцидент с поставкой в Беларусь российской грязной нефти не исчерпан

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент с поставкой в Беларусь российской грязной нефти не исчерпан. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил "Известиям" во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Никакой компенсации нет, переговоры ведутся, причем с таким огромным трудом. Мы со своей стороны надеемся, что рано или поздно - желательно, чтобы это произошло как можно скорее - вся эта история благополучно завершится. К сожалению, пока инцидент не исчерпан", - сказал министр.

Как сообщалось БЕЛТА 20 января со ссылкой на пресс-службу правительства, Беларусь и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть. Однако до настоящего времени вопрос не урегулирован.

"Белнефтехим" 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-