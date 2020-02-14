Макей принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 14-16 февраля находится с рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
В первый день визита глава белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в сессии открытия конференции, на которой выступил Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также в ряде панельных дискуссий, в частности по тематике укрепления мультилатерализма и роли Запада в современной системе международных отношений.
Владимир Макей также провел переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером. Они обсудили широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, развитие белорусско-американского диалога.
В фокусе встречи главы МИД Беларуси с европейским комиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом находилась актуальная повестка сотрудничества Беларуси и Европейского союза, включая вопросы взаимодействия по линии "Восточного партнерства".
С генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым Владимир Макей обсудил возможности активизации участия Беларуси в деятельности данной организации, а также вопросы развития сотрудничества с ее странами-членами.-0-