Макей: мирные инициативы Беларуси находят поддержку у зарубежных партнеров, в том числе в ОДКБ

27 ноября, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Мирные инициативы Беларуси находят поддержку у зарубежных партнеров, в том числе в ОДКБ. Об этом сегодня в Бишкеке заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь за последнее время, в частности, выдвинула инициативы проведения нового широкомасштабного международного диалога по аналогии с Хельсинкским процессом, формирования пояса цифрового добрососедства, а также подписания декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.

"Сегодня мы говорили об этом, инициативах, которые выдвинул глава белорусского государства в последнее время, - сказал Владимир Макей. - Некоторые наши коллеги, в частности, министр иностранных дел России - страны, которая примет на себя председательство (в ОДКБ. - Прим. БЕЛТА) в следующем году, - позитивно отозвался об этих инициативах".

Министр добавил, что недавние встречи с европейскими партнерами говорят о том, что постепенно эти инициативы начинают укореняться и в сознании представителей западных стран. Владимир Макей подчеркнул, что белорусские инициативы направлены на обеспечение большего спокойствия и стабильности в регионе, и выразил уверенность, что с течением времени они постепенно будут обретать все большее число сторонников. "Для Беларуси и для всех стран региона реализация этих идей очень важна", - сказал он.

В Бишкеке накануне сессии 28 ноября Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ с участием лидеров стран прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. В повестке дня было около двух десятков вопросов, большинство из которых выносится на сессию СКБ. В целом на саммите планируется обсудить проблемы международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координацию внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, развитие военного потенциала Организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.-0-

Макей: активность НАТО на западных границах ОДКБ обсуждалась на заседании в Бишкеке На заседании о ситуации по периметру ОДКБ докладывал исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Валерий Семериков.