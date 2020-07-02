Макей: на высоких должностях в перспективе мы увидим женщин-дипломатов

2 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На высоких дипломатических должностях в перспективе можно будет увидеть женщин-дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Владимир Макей в эксклюзивном интервью корреспонденту БЕЛТА.

"Гендерное равенство является одним из основополагающих принципов белорусской политики в целом. Думаю, и в государстве, и в Министерстве иностранных дел в том числе, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. - Вы прекрасно знаете, какое внимание уделяет этому вопросу руководство страны. В парламенте женщины составляют около 30%. У нас в Министерстве иностранных дел, наверное, примерно около половины - представительницы прекрасного пола".

Владимир Макей также обратил внимание: "Мы не сдерживаем искусственно продвижение женщин-дипломатов на те или иные должности. Да, вынужден признать, что сейчас так получилось, что на высоких должностях у нас нет женщин-дипломатов".

При этом министр высоко оценил деятельность белорусских женщин-послов. К примеру, Елена Купчина работала заместителем министра иностранных дел, дважды возглавляла дипломатические миссии за рубежом - в Австрии и Венгрии, а сейчас руководит департаментом в аппарате ОБСЕ. Наталья Дрозд была первым послом Беларуси в Италии, сейчас она глава центра ОБСЕ в Ашхабаде. "Они проявляли и проявляют себя очень профессионально на тех участках, на которых работают - раньше работали в системе Министерства иностранных дел, а сейчас, в частности, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - отметил глава МИД.

Продолжая тему назначений женщин-дипломатов на высокие должности, Владимир Макей рассказал: "Мы уже обсуждали эту тему в Министерстве с заместителем, руководством главного управления кадров и, скажем так, у нас есть определенное понимание того, кто мог бы, поступательно продвигаясь по соответствующим должностям, постепенно выйти и на такую высокую должность, как Чрезвычайный и Полномочный Посол в той или иной стране".

Министр также отметил, что назначение послом или на какую-то другую высокую должность зависит в первую очередь от профессионализма, от ответственности того или иного работника, неважно будь то мужчина или женщина, от отношения к делу.

"У нас сейчас есть, я вижу, много перспективных ребят (и девушек, и парней), которые в будущем, убежден, будут занимать очень высокие должности, в том числе послов, - продолжил глава МИД. - Так что, в принципе, вопрос у нас стоит в повестке дня. Мы над ним работаем, занимаемся и в перспективе увидим и услышим имена женщин-дипломатов, которые будут занимать высокие должности. И, я убежден, зарекомендуют себя хорошо не только в системе, но и в рамках каких-либо международных структур".-0-